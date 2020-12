Football : Le Sénégal fait ses adieux à Papa Bouba Diop

Une cérémonie a eu lieu à l’arrivée de la dépouille de l’ex-joueur de Vevey et Xamax en vue de son inhumation samedi à Rufisque.

Le président sénégalais Macky Sall, d’anciens internationaux et des supporters ont rendu hommage vendredi à l’ex-international Papa Bouba Diop, décédé des suites d’une maladie à l’âge de 42 ans, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Papa Bouba Diop avait marqué le but de la victoire contre l’équipe de France championne du monde en titre lors du match d’ouverture du Mondial 2002 à Séoul. C’était le premier match et le premier but du Sénégal en phase finale. La sélection entraînée par le Français Bruno Metsu, décédé en 2013, avait atteint les quarts de finale où elle avait été battue par la Turquie (1-0 a.p.).