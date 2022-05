Accès à l’eau : Le Sénégal lance les travaux d’une usine de dessalement à Dakar

Malgré les critiques des défenseurs de l’environnement, le président Macky Sall a lancé les travaux de la première usine de dessalement d’eau de mer du pays.

Le président Macky Sall a lancé mardi à Dakar les travaux de la première usine de dessalement d’eau de mer du Sénégal pour améliorer l’approvisionnement de la métropole confrontée à des pénuries, malgré les craintes des pêcheurs et de défenseurs de l’environnement.

«Ce projet complexe et inédit marque une étape majeure dans la réalisation du plan Sénégal émergent (PSE)», vaste programme visant à mettre ce pays pauvre sur la voie de l’émergence à l’horizon 2035, a dit le chef de l’État. L’usine de dessalement des Mamelles, sur la côte en pleine ville, doit avoir une capacité de 100’000 m3/jour et participer à mettre fin aux coupures qui empoisonnent la vie de maints Dakarois.

«Écosystème marin préservé»

La mise en service de l’usine et le renouvellement en parallèle de 316 km d’un réseau de distribution en grande partie vétuste «impacteront positivement 16 communes, soit plus d’un million de personnes dans les zones situées en hauteur ou en bout de réseau», a déclaré Macky Sall. L’infrastructure diversifiera l’approvisionnement de Dakar, en grande partie tributaire du lac de Guiers, situé à plus de 250 km.