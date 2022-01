Football : Le Sénégal passe sans briller

Les Sénégalais ont battu le Cap Vert (2-0), réduit à neuf depuis la 57e minute. Mané et ses coéquipiers n’ont pas livré une grande partie, mais ils verront les quarts de finale de cette CAN 2022.

Les Sénégalais ont bien confisqué le ballon à leurs adversaires, mais ont manqué de lucidité dans le dernier geste. Et lorsque leurs combinaisons ont déséquilibré le bloc capverdien, comme sur une action en une-deux entre Mané et Gana Gueye, le danger a été écarté in extremis (37e). Les insulaires ont pu aussi compter sur l’excellente lecture du jeu de Vozinha, impeccable sur sa ligne et capable également de sortir comme un libéro pour soulager sa défense.