Football : Le Sénégal remporte enfin la CAN

Egyptiens et Sénégalais ne sont pas parvenus à se départager au terme des prolongations (0-0). C’est finalement Sadio Mané qui a donné la victoire aux siens lors de la séance de tirs au but.

Les «Lions» du Sénégal règnent enfin sur l’Afrique, ils ont remporté leur toute première CAN contre l’Égypte (0-0 a.p., 4 t.a.b. à 2) au bout d’une finale très fermée, où Sadio Mané a transformé le tir au but décisif.

Le Sénégal l’attendait depuis si longtemps ! Après deux tentatives malheureuses en 2002 et 2019, les joueurs de la «Teranga», la bienvenue, en wolof, ont enfin eu les nerfs solides, après 330 minutes de finales au total sans marquer le moindre but.

Sadio Mané a raté un penalty en début de match, mais pas son tir au but, après les échecs de Mohamed Abdelmonem et de Mohamed Ahmed, et celui de Bouna Sarr. Le Sénégal prend sa revanche de la séance perdue contre le Cameroun 20 ans plus tôt (0-0, 3 t.a.b. à 2).