A Montreux, le sentier des Gorges du Chauderon est rouvert

«Les roches friables et instables ont été purgées, les arbres dangereux évacués. En outre, 85 mètres de filet pare-pierres ont été installés par des entreprises spécialisées dans les travaux acrobatiques», liste la commune. Le long du chemin, les mains-courantes et les passerelles ont été remises en état et un dispositif de signalisation indiquant l’aspect périlleux du sentier a été installé.