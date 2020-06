Lausanne

Le séquoia géant de la FIG sera abattu

Les causes du dépérissement de ce séquoia géant sont difficiles à établir avec certitude mais les mesures phytosanitaires entreprises l’an dernier pour tenter de le sauver n’ont pas abouti.

Causes incertaines

Les causes du dépérissement de ce séquoia géant sont difficiles à établir avec certitude. Cependant, selon les experts consultés, il est probable que le conifère soit victime d’un champignon du genre botryosphaeria (chancre de l’écorce du séquoia), un champignon qui a déjà mis à mal plusieurs autres spécimens de la région.

Les changements climatiques contribuent également à fragiliser les séquoias, originaires de la Côte ouest américaine, où les conditions sont fort différentes. Cela les rend ainsi plus vulnérables à la maladie.

Signes de faiblesse

Une fois l’abattage effectué, la FIG entend planter rapidement un autre arbre pour maintenir l’équilibre végétal du quartier. Le choix se portera sur une essence plus adaptée au climat de l’Arc lémanique et notamment plus résistante aux épisodes caniculaires.