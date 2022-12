Québec : Le serment au roi Charles III n’est plus obligatoire à l’Assemblée

Des députés refoulés

Pour cette dernière journée de session parlementaire avant les fêtes, Marc Tanguay, le chef du Parti libéral du Québec, a tenu à marquer le coup en offrant une biographie du roi Charles III au chef du Parti québécois. «On sait dans la vie qu’il y a un principe de base: plus on connaît, plus on aime», a-t-il lancé avec humour.