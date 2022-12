Conseil des États: le serment de la nouvelle Bruntrutaine à Berne

Ce matin, elle a perdu avec la minorité de gauche son premier vote concernant une modification de la loi sur le droit international privé et les successions: «Le premier d’une longue série», plaisante-t-elle. On la sent déjà l’aise, mais encore émue par toutes les attentions dont elle fait l’objet: «J’ai eu un accueil extraordinaire, d’abord par le groupe socialiste, et ensuite par mes collègues au Conseil des États».