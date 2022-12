Libération d’un tueur en série : «Le Serpent» est de retour en France

Charles Sobhraj doit faire l’objet de «vérifications d’identité», a indiqué une source aéroportuaire, qui a précisé qu’il n’était «ni recherché, ni poursuivi» en France et pourrait quitter l’aéroport une fois ces vérifications effectuées. Dans l’avion qui le conduisait à Doha, le septuagénaire a assuré qu’il était «innocent» des crimes qui lui sont reprochés. «Je suis innocent dans tous ces dossiers, OK? (…) Tout a été bâti sur de faux documents», a-t-il affirmé dans un entretien exclusif à l’AFP.

«J’ai beaucoup de choses à faire. Je dois poursuivre de nombreuses personnes en justice, y compris l’État du Népal», a-t-il déclaré. La Cour suprême du Népal qui a décidé sa remise en liberté mercredi, a affirmé que Charles Sobhraj avait besoin d’une opération à cœur ouvert et que cette décision était conforme à une loi népalaise autorisant la libération des prisonniers alités ayant déjà purgé les trois quarts de leur peine.

«Il méprisait les routards»

Citoyen français de mère vietnamienne et de père indien, Charles Sobhraj a commencé à parcourir le monde au début des années 1970 et s’est retrouvé dans la capitale thaïlandaise, Bangkok. Se faisant passer pour un négociant en pierres précieuses, il se liait d’amitié avec ses victimes, souvent des routards occidentaux, avant de les droguer, voler et assassiner. «Il méprisait les routards, de pauvres jeunes drogués. Lui se voyait en héros criminel», confiait en 2021 la journaliste australienne Julie Clarke, qui l’a interviewé.