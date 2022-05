Genève: Le Servette FC à Vernier? Un projet en discussion 

Un projet basé sur le dialogue

Pour suivre les avancées, une équipe composée d’habitants et d’élus a été fondée. «Si on veut avoir une chance d’aboutir à un projet de qualité, nous devons donner la parole aux riverains et faire ça de manière honnête et transparente», insiste l’élu. En l’état, l’association de défense des propriétaires de la zone de Crotte-au-Loup estime «qu’il est encore trop tôt pour se prononcer sur cette possibilité. Nous attendons de voir ce qui va être proposé.»