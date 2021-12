genève : Le Servette FC paiera l’entretien de la pelouse du stade

Après des mois de négociations, le club de football et la fondation gérant le stade de Genève sont parvenus à un accord quant à l’utilisation de l’enceinte.

Les discussions entre le Servette FC et la Fondation du Stade de Genève (FSG) ont duré dix mois, mais elles ont permis d’aboutir à «un accord win-win», a assuré Jean-Marc Guinchard, président de la FSG. Jeudi, les deux institutions ont annoncé avoir signé une «convention réglant les conditions financières et opérationnelles de l’utilisation des infrastructures et de la pelouse du Stade de Genève». Une première, puisque jusqu’alors il n’y avait qu’un «accord tacite et non signé».