Le SFC a la deuxième moins bonne attaque du championnat (14 buts en 16 matches) et ça commence à se voir au classement. Et si, en plus, les Servettiens manquent un penalty d’entrée… Limités physiquement par la quarantaine de ce début d’année – comme son adversaire du soir , soit dit en passant –, les Grenat n’ont pas réussi à faire la différence quand ils avaient encore des jambes, avant de craquer au pire moment et dans les grandes largeurs.