Banque virtuelle

Revolut a été créée en 2014 à Londres. La société propose des services bancaires en ligne (avec des frais réduits voire inexistants selon les opérations), ainsi que des cartes Visa et Mastercard. Le système est entièrement accessible via une application mobile. En Suisse, Revolut est adossée à Crédit Suisse: les clients désirant transférer de l’argent sur leur carte de crédit approvisionnent un numéro IBAN appartenant à la société britannique et hébergé par la grande banque nationale.