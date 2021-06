Restauration - «Le service, c’est vraiment pas le top en ce moment»

Attente prolongée, commandes erronées, voire oubliées, employés stressés. De nombreux clients font état d’une baisse de la qualité du service dans les restaurants genevois, depuis la reprise. «Tout est fait à moitié. Il faut demander plusieurs fois pour obtenir ce que l’on veut», s’exaspère Max*, qui précise que «ce n’est heureusement pas partout comme ça». Mia*, elle, se souvient de sa première sortie: «L’un des plats n’est jamais arrivé et les serveurs ne s’arrêtaient pas pour prendre nos commandes.» Employé dans la restauration, Tom* confirme: «Le service, c’est pas le top en ce moment.»

Même bilan dans le canton de Vaud, où Alex* constate qu’il faut «attendre ultra longtemps avant d’être servi». Installées sur une terrasse à Genève, deux amies remarquent que «le serveur à l’air débordé». Et pour cause. En plus de s’occuper d’une vingtaine de tables, l’homme doit également répondre au téléphone qui sonne régulièrement.