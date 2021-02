Dossier mal ficelé

Mais le Service de l’emploi a décidé de porter l’affaire au Tribunal fédéral. Sans succès. Les juges de Mon-Repos ont déploré la mauvaise tenue du dossier par l’ORP. Il n’y avait aucune notice téléphonique ou de correspondance permettant d’établir les propos que le Vaudois aurait tenus à l’ORP, ni aucun procès-verbal d’entretien entre l’ORP et l’employeur, ont-ils fustigé. Quant aux informations figurant sur une capture d’écran, elles étaient «succinctes et ne permettaient pas de vérifier la fidélité des propos tenus ainsi que la date à laquelle l’échange avait eu lieu», a argumenté le TF. De ce fait, «la capture d’écran n’a pas une valeur probante suffisante».

Le TF: «La demande de report était fondée»

«Je suis très content pour mon client. Dès l’instant qu’il y a une collision de dates de stages, il devait en repousser un. Et ça, on ne peut pas le lui reprocher», a réagi Me Yero Diagne, l’avocat du Vaudois. «Il n’y avait clairement pas matière à sanctionner et j’ai été surpris que le Service de l’emploi ait fait un recours au TF», a-t-il poursuivi.