Le Service de renseignement n’a pas espionné le parti des Vert-e-s

Au début juin, l’organisation Public Eye et le parti des Vert-e-s ont dénoncé des activités de «fichage» politique de la part du Service de renseignement de la Confédération (SRC). La première faisait l’objet de 400 références dans les dossiers du SRC, dont certaines qui la qualifiaient «d’extrémisme de gauche». Quant au parti des Verts, il était cité plus de 2300 fois dans les documents du service.

À la pêche aux renseignements

La Valaisanne estime donc que les procédures respectent les bases légales, notamment la suppression des données inutiles: «Le SRC a nettoyé ses bases de données en 2020 et 2021 et a supprimé environ 4 millions de données. Le SRC supprime et archive ses données conformément aux exigences légales».

Révision par mise en cause

Il n’est pas question non plus de revoir les projets du SRC La conseillère fédérale a rappelé que les objectifs de la révision de la loi sur le renseignement sont: «L’élargissement des mesures de recherche soumises à autorisation dans le domaine de l’extrémisme violent, la réorganisation du stockage des données au SRC et le transfert des tâches de l’organe de contrôle indépendant pour l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé (OCI) à l’Autorité de surveillance des activités de renseignement (AS-Rens). Le Conseil fédéral ne voit aucune raison de suspendre ce projet», a-t-elle conclu.