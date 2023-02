Service de santé anglais face à la plus importante grève

Angleterre : Le service de santé affronte la plus importante grève de son histoire

Selon un syndicat, en raison des politiques d’austérité, le salaire des infirmières a baissé de près de 20% en dix ans. Ce lundi, des dizaines de milliers de salariés débrayent.

«Les pénuries de personnel coûtent des vies»: des syndicats estiment que beaucoup de leurs membres n’en peuvent plus et ont atteint un «point de non-retour». REUTERS

Au Royaume-Uni, le service britannique de santé publique fait face, ce lundi, à la plus importante journée de grève de son histoire, des dizaines de milliers d’infirmières et d’ambulanciers ayant décidé de débrayer le même jour. Ces salariés du NHS ont démarré une série de grèves très suivies en décembre, afin de réclamer des augmentations de salaire, alors que l’inflation dépasse les 10% dans le pays. Mais c’est la première fois qu’infirmières et ambulanciers cessent de travailler le même jour, ce qui va entraîner d’importantes perturbations dans les hôpitaux, déjà dans une situation très préoccupante.

L’organisation qui représente les hôpitaux, NHS Providers, a exhorté le public à utiliser les services d’urgence de manière «raisonnable» et a prévenu que le service approchait d’un «point critique». «Malgré les mesures d’urgence mises en place, les grèves menées cette semaine par les syndicats d’ambulanciers et d’infirmiers entraîneront inévitablement des retards supplémentaires pour les patients, qui doivent déjà faire face à des attentes plus longues en raison des retards de soins accumulés à cause du Covid», a prévenu le ministre de la Santé, Steve Barclay.

«Il est temps pour les syndicats de regarder vers l’avenir et d’entamer un dialogue constructif.» Steve Barclay, ministre britannique de la Santé

Cependant, le gouvernement ne semble pas vouloir bouger sur la question des salaires. «Le gouverneur de la Banque d’Angleterre a prévenu que si nous essayons de battre l’inflation avec des augmentations de salaire élevées, la situation ne fera qu’empirer et les gens ne seront pas mieux lotis», a répété Steve Barclay. «J’ai eu des discussions constructives avec les syndicats sur les salaires, et je continue à les exhorter à mettre fin aux grèves. Il est temps pour les syndicats de regarder vers l’avenir et d’entamer un dialogue constructif.»

Négociations au pays de Galles

Le syndicat des infirmiers et infirmières, le Royal College of Nursing (RCN), a également appelé à la grève, mardi. Le mouvement touche principalement l’Angleterre, car des négociations sont en cours, notamment, au pays de Galles. Selon le RCN, en raison des politiques d’austérité qui ont frappé durement le NHS, le salaire des infirmières a baissé de près de 20% en dix ans, en termes réels. Le syndicat réclame une hausse d’environ 19 pour cent.

Les ambulanciers doivent reprendre le travail mardi, mais seront à nouveau en grève vendredi.

Le directeur de NHS Providers, Julian Hartley, a déclaré qu’il comprenait pourquoi tant de membres de son personnel avaient atteint un «point de non-retour». Il a demandé au gouvernement de s’asseoir avec les syndicats pour trouver un accord. Environ 88’000 rendez-vous médicaux ont déjà été annulés en raison des grèves, selon lui.