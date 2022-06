Le service militaire serait derrière la pause de BTS

Corée du Sud : Le service militaire derrière la pause de BTS?

Un expert avance que le break annoncé par le groupe de K-pop serait dû au fait que ses membres sont astreints au service militaire obligatoire.

L’annonce, mardi 14 juin 2022, d’un arrêt temporaire dans la carrière du groupe de K-pop, dont les membres se disent «épuisés» et qui veulent se consacrer à une carrière solo , a ému beaucoup de fans. Au lendemain de la communication de BTS, des spécialistes estiment qu’il pourrait y avoir une raison plus stratégique: tout homme sud-coréen de moins de 30 ans doit effectuer deux ans de service militaire, en raison de la menace que fait peser la Corée du Nord.

La K-pop pas exemptée

Séoul accorde des exemptions de service militaire à certains athlètes de haut niveau, comme les médaillés olympiques, et aux artistes de musique classique, mais pas aux stars de la pop. L’absence de dérogation pour BTS, qui générerait des milliards de dollars pour l’économie sud-coréenne, a suscité le débat, donnant même lieu à une proposition de loi. Mais le texte n’a pas été adopté par le Parlement et BTS, face à l’approche de l’échéance, a pris la «décision sensée de mettre fin à ses activités», explique M. Lee. Il est, en outre, difficile de se soustraire au service militaire, à moins d’être déclaré inapte. Refuser de servir est un crime qui peut conduire à l’emprisonnement et à une mise au ban sociale, mais malgré cela, certains Sud-Coréens vont jusqu’à prendre du poids ou subir des opérations chirurgicales inutiles, comme l’extraction de dents, pour échapper au service. Une pop star des années 1990, Steve Yoo, a renoncé à sa citoyenneté sud-coréenne pour échapper au service militaire. Mais sa popularité s’est ensuite effondrée et sa carrière avec. BTS n’a émis aucun signe de vouloir échapper à la conscription. «En tant que jeune Sud-Coréen, je crois que le service militaire est un parcours naturel. Et comme je l’ai toujours dit, je répondrai à l’appel de mon pays quand il arrivera», avait dit Jin, en 2020.