Suisse – Le service militaire peut gâcher des perspectives professionnelles

Service militaire rémunéré

Toute personne qui effectue son service militaire en Suisse a droit à différentes rémunérations: «la solde, les suppléments de solde et l’allocation pour perte de gain (APG). Si le service militaire dure plus de 60 jours consécutifs, les militaires concernés peuvent en outre interrompre le versement des cotisations de l’assurance maladie obligatoire» explique l’Armée suisse. La solde se calcule selon le grade militaire. Une recrue reçoit une solde de 4 francs par jour et 62 francs d’APG si elle n’a pas d’enfants. En décembre dernier, le Conseil des États a soutenu une motion demandant d’augmenter la solde des militaires suisses. Celle d’un soldat devrait passer de 5 à 7,50 fr.