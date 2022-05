Climat : Le seuil des 1,5 °C pourrait être dépassé par moments d’ici 2026

Il existe un risque de 50% d’un dépassement du seuil de 1,5 °C au cours des cinq prochaines années, selon un nouveau bulletin sur le climat publié mardi 10 mai 2022 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations Unies.

Un franchissement temporaire de ce seuil sur une année n’est toutefois pas synonyme d’un dépassement durable de ce seuil, au sens où l’entend l’Accord de Paris sur le climat. Cet accord vise à contenir l’augmentation de la température moyenne mondiale nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels et si possible à 1,5 degré.

D’après un nouveau bulletin sur le climat publié mardi par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations Unies, la probabilité d’un dépassement temporaire du seuil de 1,5 °C n’a cessé d’augmenter depuis 2015, année où ce risque était proche de zéro. Pour les années comprises entre 2017 et 2021, la probabilité de dépassement était de 10%. Elle est passée «à près de 50% pour la période 2022-2026», indique l’OMM. Mais il n’y a qu’une faible probabilité (10%) que la moyenne quinquennale dépasse le seuil de +1,5 °C.

«Cette étude montre, avec une grande fiabilité scientifique, que nous nous rapprochons sensiblement du moment où nous atteindrons temporairement la limite inférieure de l’Accord de Paris. Le chiffre de 1,5 °C n’est pas une statistique choisie au hasard. Il indique le point à partir duquel les effets du climat seront de plus en plus néfastes pour les populations et pour la planète entière», a expliqué le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas.