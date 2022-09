Décès d’Elizabeth II : Un Français a chanté «God Save the King» avant tout le monde

«C’est plutôt amusant»

Ce baryton de 51 ans, qui avait déjà chanté l’hymne national français «La Marseillaise» en 2016, était en train d’enregistrer «God Save The Queen» un an plus tard à la demande du label Musigram, lorsque lui vient l’idée d’entonner sa version alternative. «Il y a aussi déjà eu un «King» (...), et puis on l’entend parfois dans les films. Donc on s’est dit qu’on allait enregistrer «God Save the King» aussi», explique l’artiste à l’AFP.