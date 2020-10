États-Unis«Le seul patient de la planète à recevoir ce traitement»

De retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a exhorté les Américains à «ne pas avoir peur du Covid-19» et à sortir. «Je me sens mieux qu’il y a 20 ans», a assuré sur Twitter le président, éludant le fait que l’immense majorité de la population des États-Unis n’a pas accès aux médicaments qui lui sont administrés actuellement. En effet, comme l’écrit CNN, le traitement réservé à Donald Trump est unique au monde. Et donc, hors de portée du citoyen américain lambda.