Berne: Le seul Romand qui a soutenu l’interdiction de la prostitution

Sa proposition a été balayée sans appel par 172 voix à 11. Parmi les personnes qui ont voté oui, on trouve la très féministe Kathrin Berstschy (VL/BE), ses compatriotes de l’UDC Andrea Geissbühler (UDC/BE) et Erich von Siebenthal (UDC/BE) ou des personnalités du Centre comme Ruth Humbel (C/AG) ou Stefan Müller-Altermatt (C/SO). Parmi les parlementaires romands, un seul s’est singularisé en soutenant cette motion: Laurent Wehrli (PLR/VD). L’ancien syndic de Montreux serait-il partisan d’une interdiction de la prostitution?

«Ce commerce n’est pas comme un autre»

«J’ai voté par solidarité avec Marianne Streiff, répond-il, c’est un signal que je voulais faire pour la soutenir. Cela fait partie aussi de la politique. Le résultat était de toute façon très clair et mon vote n’allait rien changer». Mais, sur le fond partage-t-il la motion? «Je n’ai aucun problème avec ça, si les gens le font en toute liberté. On dit que c’est le plus vieux métier du monde, mais il faut veiller à prendre soin des personnes qui travaillent dans ces milieux. Certaines ou certains affirment que c’est pour leur plaisir, mais ce n’est pas le cas de tout le monde, il y a des maffias qui œuvrent dans ces milieux, des personnes subissent des pressions psychiques ou financières. Ce commerce n’est pas comme un autre.»