Accord de Vienne : Le sévère rapport de l’AIEA sur le nucléaire iranien

L’Agence internationale de l’énergie atomique critique le manque de coopération de Téhéran pour sa mission de surveillance du programme nucléaire iranien.

Dans un premier temps, la République islamique avait trouvé un arrangement temporaire permettant à l’AIEA de continuer à exercer un certain degré de surveillance. Elle s’était notamment engagée à fournir à terme les données des caméras et autres outils de surveillance. Mais ce compromis a expiré le 24 juin et l’Iran n’a pas donné suite, malgré plusieurs «requêtes» de l’agence onusienne.

Une caméra détruite

À quand une reprise des pourparlers?

«Consultations»

Dans ce contexte, l’émissaire américain pour l’Iran Robert Malley devait se rendre de mardi à vendredi à Moscou et Paris pour des «consultations» avec la Russie et les Européens au sujet «du programme nucléaire iranien et de la nécessité de conclure et mettre en œuvre rapidement une entente» pour sauver l’accord de 2015, a annoncé la diplomatie américaine. Fin août, le nouveau ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, avait laissé entendre que son pays ne reviendrait pas autour de la table avant deux ou trois mois.