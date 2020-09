Le sexe? Elles en parlent et elles en parlent bien

Bouillon de luxure

On a rarement autant ri en lisant les histoires sexuelles de Ioudgine. Même si elle ne l’alimente plus, ce blog hébergé par «Les Inrocks» regorge de pépites.

Notre coup de cœur: «Pendant le rencard». Cet article raconte un date et commence ainsi: «Vous entrez dans le pub, il est déjà là (...). Vous sortez du boulot et crevez la dalle, vous pensez à un double cheeseburger supplément bacon avec des frites et de la mayo, mais répondez : «Oh, je n’ai pas très faim, un verre de Chardonnay ce sera parfait.» Il tourne au blanc aussi, autant prendre une bouteille», peut-on lire en préambule. Dans cet article, Ioudgine fait converser les liquides dans son estomac vide: suc gastrique, bille, vin blanc, rhum, vin rouge, tout se mélange et sans spoiler, tu peux deviner la fin.