Etude Le sexe en ligne a le vent en poupe

Le sexe à distance ravirait quelque 500’000 personnes selon une étude de l’Université de Neuchâtel. Il apparaît encore que les séances pornographiques on line ont connu un fort succès pendant le confinement.

Si la clientèle du sexe à distance est largement masculine, les séquences – mises en scène par 300’000 à 500’000 personnes – sont le fait majoritairement de femmes. Rien qu’en Suisse, les occurrences du terme «camgirl» tapées dans Google ont doublé à trois reprises entre le 29 mars et le 9 mai, selon une thèse de doctorat effectuée à l’Université de Neuchâtel et publiée lundi.

«J’ai choisi d’effectuer une recherche avec le terme «camgirl» car d’une part c’est le terme le plus couramment utilisé en français pour parler de livecam, notamment sur les forums de discussions et d’autre part pour avoir un résultat ciblé concernant ce domaine et ne pas avoir de résultat comprenant les sites pornographiques proposant par exemple des films», a expliqué à Keystone-ATS la chercheuse.

«Même si la sexualité reste un sujet intime et un peu tabou, elle fait partie de la vie sociale, a relevé Salomé Donzallaz. La chercheuse a voulu comprendre comment les activités sexuelles à distance occupent les différents espaces concrets et numériques, ainsi que leur construction économique.

Roumanie: une activité économique

Selon des estimations, il existe aujourd’hui environ 5000 plates-formes dédiées aux livecam, formes Freemium et Premium confondues. C’est en Roumanie que se trouve la majorité des sites Premium. Cela s’explique par le fait que ce pays dispose d’un réseau internet parmi les meilleurs et les moins chers du monde, et aussi parce que les salaires y sont parmi les plus bas d’Europe.