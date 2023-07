Ophelia Lovibond«Le sexe est comme une scène d’action»

La série «Minx», dont la saison 2 arrive sur MyCanal le 22 juillet 2023, se déroule les années 1970 où l’évolution du féminisme donne naissance au premier magazine avec des hommes nus, dans une industrie du porno naissante et en pleine évolution. Ophelia Lovibond, 37 ans, qui était Carina dans «Les gardiens de la galaxie», incarne Joyce Prigger, une jeune journaliste engagée qui devient la cheffe de cette version de «Playboy» pour femmes.

Oui, car j’adore cette décennie depuis toujours. Mais le message de «Minx» dépasse cette époque car il y a encore beaucoup de tabous. Nous discutons souvent avec les autres actrices de la série. Il y a plein de choses que les femmes ont encore du mal à exprimer sur leurs désirs. Et on doit continuer à se battre pour les droits des femmes à travers le monde.

Bien sûr, vous avez une journaliste étudiante d’une grande école qui se retrouve à travailler dans une société de porno. Elle doit trouver l’équilibre entre sa passion académique et sa découverte du désir sexuel avec des hommes nus et des femmes stars du X autour de son bureau.

Tout est plus simple depuis que nous avons des gens spécialement engagés pour coordonner les scènes intimes. Dans «Minx», cela nous a permis de tout préparer ces séquences à l’avance et d’en discuter entre comédiens. Le sexe est ainsi chorégraphié comme une scène d’action, une cascade ou un combat entre deux personnages. La passion que l’on voit à l’écran vient du jeu des acteurs. Il n’y a pas d’hésitation ou d’improvisation puisque chaque geste a été préparé, répété à l’avance et les deux personnes savent exactement ce qu’elles doivent faire devant la caméra.