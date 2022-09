L’excellent Mykhailo Mudryk a égalisé. AFP

Le Celtic n'avait pas joué le week-end dernier, rapport au deuil après la mort d'Elisabeth II. Les Ecossais étaient bien plus frais donc et les Ukrainiens devaient quant à eux se remettre de leurs incessants voyages. A cause de la guerre, ils évoluent entre leur base de la banlieue de Varsovie, où ils s'entraînent dans le centre du Legia, leurs matches à la Pepsi Arena de la capitale polonaise, qu'ils occupent en Ligue des Champions, et l'Arena Lviv, où ils évoluent en Championnat d'Ukraine. Le plus loin possible au pays, forcément, de la ligne de front.

Cela n'empêche pas les hommes d'Igor Jovicevic de rester très performants. Il y a une semaine, ils s'étaient imposés un peu à la surprise générale à Leipzig, avec beaucoup de réalisme (4 tirs cadrés, succès 1-4). Dans leur championnat domestique, ils pointent à la première place provisoire après quatre journées, à égalité de points avec le Kolos Kovalivka et sans avoir encore perdu cette saison. La partie de ce mercredi contre le Celtic Glasgow est donc dans la droite ligne de ce petit exploit, compte tenu des circonstances.

Avec une équipe quasi intégralement composée de joueurs du pays - seul le latéral droit brésilien Taylor avait un autre passeport que le bleu et jaune de l'Ukraine au coup d’envoi -, le club du Donbass a encore embêté un bon club européen, en tenant en échec les Ecossais «à domicile». Le Japonais Hatate a forcé Bondarenko à ouvrir le score contre son camp à la 10e, mais l'exceptionnel Mudryk lui a répondu en force 19 minutes plus tard. Devant un peu plus de 30’000 spectateurs, les Ukrainiens ont ensuite pas mal souffert, notamment devant le Portugais Jota, mais réussi à arracher le point du nul qui les laisse en course pour une qualification pour les 8es de finale.

Dans l'autre partie du début de soirée, comptant pour la poule E, l'AC Milan s'en est remis à un but de Giroud, juste avant la pause (45e) et sur penalty, pour enfin réussir à passer devant le Dinamo Zagreb (2-0). C'est déjà le quatrième but marqué par le vétéran français de 35 ans cette saison, en sept apparitions sous le maillot rouge et noir. De quoi le rappeler au bon souvenir d'un certain Didier Deschamps, à quelques jours de la Ligue des Nations et quelques semaines de la Coupe du monde.