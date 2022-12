MOB: Le «Shania Train» inauguré par la star en personne à Gstaad

Gstaad (BE) : Le «Shania Train» inauguré par la star en personne

La nouveauté était attendue de longue date: il est enfin possible de relier Montreux (VD) à Interlaken (BE) en train sans devoir changer de rame. Ce n’était pas le cas jusqu’ici en raison des différences entre deux réseaux utilisant des écartements et des tensions électriques incompatibles. Mais les rames permettant d’effectuer ce trajet ont été inaugurées ce dimanche, date du changement annuel de l’horaire CFF, en grandes pompes à la gare de Gstaad (BE).