Le shopping reste-t-il un plaisir même avec un masque?

«Quelle sensation de pouvoir enfin aller dans un magasin en toute quiétude! (…) J’ai apprécié le dispositif de désinfection à tous les corners. Je me suis sentie à l’aise et en sécurité grâce aux mesures sanitaires prises par Nordstrom.» Ce message a été publié, sur Instagram le 25 juillet, par Aïssata Diallo (ci-dessous).

fréquentation: -30%

Afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 qui frappe lourdement New York, les habitants se désinfectent les mains, portent un masque et respectent une distance de sécurité dans les commerces. Malgré tout, les gens ne se bousculent pas au portillon soit parce qu’ils craignent la contagion, soit parce que le protocole sanitaire les rebute, soit parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Le coup est d’autant plus rude que ce secteur était déjà en net recul avant la crise notamment à cause d'essor du shopping en ligne et de la fermeture forcée des boutiques au printemps. La fréquentation actuelle des commerces aux États-Unis a chuté de 30% par rapport à la même période l’an dernier.