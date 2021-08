Football - Le short d’Haaland fait parler les Anglais

L’attaquant norvégien est né à Leeds

Et à cette occasion, ce sont les souvenirs du jeune Erling qui ont été remis sur le devant de la scène. Il ne faut pas oublier que le footballeur est né à Leeds, alors que son père Alf-Inge portait les couleurs du club de la ville du Yorkshire et qu’il jouait à Elland Road.

Un échange de maillot avec Dallas

À 21 ans, l’attaquant de Bundesliga reste encore un fan. Au terme d’une rencontre internationale entre la Norvège et l’Irlande du Nord l’année dernière, il avait même demandé d’échanger son maillot avec Stuart Dallas, l’un des meilleurs joueurs Leeds. Et en parlant de l’échange, l’Irlandais avait déclaré à talkSPORT: «Il m’a crié dessus et m’a demandé mon maillot. Je connaissais le lien entre Leeds et son père. Puis il m’a dit: on marche ensemble. C’était un peu étrange.»