Lausanne: Un spectacle au lance-flamme dérape dans le squat en sursis

Un drame a été évité de peu dans une propriété communale mise à la disposition de squatters, à Lausanne. Le 15 mai 2021, quatre fêtards ont manipulé un lance-flamme artisanal en marge d’un concert à la Bourdache, auquel participaient entre 50 et 100 personnes. Défaut technique ou erreur humaine? Toujours est-il que les quatre amis ont été grièvement brûlés par un jet de flamme non maîtrisé. Trois d’entre eux ont fini aux soins intensifs. L’engin n’a jamais été retrouvé. Faute de pouvoir établir les faits, la justice a acquitté mardi le seul prévenu dans l’affaire: celui qui avait actionné la télécommande du gaz. «C’est une sale page qui se tourne», a confié celui qui souffre encore le martyre aux deux mains.



Un précédent avait déjà irrité la Municipalité en 2020: un bateau, stationné sans autorisation sur un terrain voisin également prêté, avait explosé et blessé un occupant. À l’époque, la municipale du Logement Natacha Litzistorf avait indiqué que «le lien de confiance était mis à mal» et qu’il fallait «resserrer les boulons». Un recadrage qui n’a pas suffi à éviter l’incident du lance-flamme. Contactée, l’élue indique que, faute de terrains disponibles, la Ville ne prévoit pas d’autres prêts après le départ des occupants actuels. Mais depuis un an, les rapports entre les parties se seraient apaisés, selon les autorités.