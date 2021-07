«Le show des finales de la ZRT sur Trackmania sera exceptionnel!»

Equipe 100% suisse

S'il fait partie d'un trio avec les Français Acide et Akross pour la ZRT, le Fribourgeois Yannex est sinon membre de la structure helvétique d'e-sport Edelweiss. «Le but de l'équipe est de permettre à terme d'aider les gamers suisses à vivre de leur passion sans devoir s'expatrier, explique-t-il. Mais la structure est encore jeune et cet objectif n'est pas encore réalité. En ce qui me concerne, j'arrive à vivre de ma passion en partie grâce à Edelweiss Esports mais principalement avec Twitch et YouTube. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je travaille dur pour poursuivre le plus longtemps possible!» Le streamer est en effet régulièrement en live entre 19h et... 5h du matin.