Asie : Le siège du pouvoir kirghize envahi, l’ex-président libéré

Sans faire «usage de la force», des manifestants ont envahi tôt mardi le bâtiment abritant le Parlement et l’administration présidentielle.

Des manifestants ont envahi tôt mardi le siège du pouvoir à Bichkek, capitale du Kirghizstan, contestant les résultats des élections législatives de dimanche, et ont libéré de prison l’ancien président Almazbek Atambaïev, selon des médias et l’un de ses partisans.

Les manifestants, qui réclament la démission du président Sooronbay Jeenbekov et la tenue de nouvelles élections législatives, n’ont rencontré aucune résistance, ont indiqué des témoins à l’AFP. Des accusations de fraudes, notamment d’achats de voix, ont terni celles organisées dimanche. Le chef de la mission de l’OSCE venue observer les élections, Thomas Boserup, avait jugé que les élections s’étaient «bien déroulées dans l’ensemble» mais que «des allégations crédibles d’achats de voix suscitent une inquiétude sérieuse».

Les manifestants ont dans la foulée libéré de prison l’ancien président Almazbek Atambaïev «sans faire usage de la force ni des armes», a affirmé à l’AFP l’un de ses partisans, Adil Turdukuov, qui a dit avoir assisté à la scène. La cellule de l’ancien dirigeant, qui purgeait une peine de onze ans de prison et est un ancien protégé de l’actuel président, se trouvait dans le bâtiment du Comité pour la sécurité nationale et les gardiens n’ont opposé aucune résistance selon lui. Des vidéos diffusées peu après sur les réseaux sociaux ont montré Almazbek Atambaïev saluant ses partisans.

120 personnes hospitalisées

Un témoin ayant participé à l’entrée dans le Parlement mais ayant requis l’anonymat a indiqué à l’AFP que les protestataires s’étaient forcé un passage dans le bâtiment. «Personne n’essayait de le protéger lorsque la foule est entrée», a-t-il indiqué. «Nous nous sommes arrêtés, nous avons chanté l’hymne national et nous sommes entrés dans le bâtiment sans (rencontrer) de résistance», a-t-il ajouté, précisant que seuls quelques «agents techniques» se trouvaient alors à l’intérieur et se sont rapidement retirés.

Lundi, au moins 120 personnes avaient été hospitalisées à Bichkek après des heurts entre la police et des manifestants qui contestaient les résultats des élections législatives de la veille dominées par deux partis proches du pouvoir. La police a fait usage de grenades assourdissantes, puis de gaz lacrymogènes pour disperser les centaines de manifestants réunis dans le centre de la ville.

Apaiser les tensions

Birimdik et le parti Mekenim Kirghizstan, tous deux pro-Jeenbekov et favorables à une intégration renforcée de Bichkek au sein de l’Union économique eurasiatique promue par Moscou, sont au coude à coude avec environ un quart des voix. Le parti pro-présidentiel Kirghizstan devrait également se maintenir au Parlement avec près de 9% des voix. Deux autres formations, l’une nationaliste et l’autre fondée par un ex-Premier ministre, devraient elle aussi dépasser les 7%.