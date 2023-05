Evacuation à Brienz: tous les habitants ont quitté les lieux 

Vendredi soir, élus locaux et services de secours se sont assurés sur place que les 84 habitants et le bétail avaient bien définitivement quitté les lieux.

La commune d’Albula avait déclenché l’alerte rouge plus tôt dans la journée et interdit l’accès au petit village à partir de 18h, alors que les derniers habitants évacuaient le village. Le déclenchement de cette phase signifie que l’éboulement peut intervenir dans les 4 à 14 jours, a indiqué la commune.

Espace aérien touché

Au-dessus du village, d’innombrables morceaux de roche de la taille de cabanes de jardin sont dispersés sur un pré et des pierres et des petits blocs de roche dévalent la montagne à intervalles réguliers.

En mouvement «depuis la nuit des temps»

Un glissement lent, mais de longue durée, sous la forme d’une coulée de débris pouvant atteindre et endommager le village, est aussi possible. Selon les experts, un éboulement important, rapide et de grande ampleur, de plus de 500’000 mètres cubes est beaucoup moins probable, mais ne peut pas être exclu.