Le silence ne signifie pas l’absence de vie extraterrestre

Voilà plus de six décennies que les astronomes amateurs et professionnels scrutent l’espace à la recherche d’une intelligence extraterrestre – mais en vain jusqu’à aujourd’hui. Pour les «pessimistes», ce silence signifie qu’il n’y a pas de vie extraterrestre dans notre galaxie. Pour les «optimistes», nos détecteurs ne sont tout simplement pas assez sensibles ou mal orientés.

Dans 60 ou 2000 ans

Invitant à poursuivre la recherche de signaux radio extraterrestres, cette nouvelle étude a imaginé différents scénarios. «Selon le plus optimiste, il faudrait attendre plus de 60 ans pour qu’un de ces signaux atteigne notre planète. Et selon le moins optimiste, il nous faudrait patienter environ 2000 ans», annonce l’EPFL. Et il faut encore que les radiotélescopes soient orientés dans la bonne direction pour les détecter.