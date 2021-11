Une impressionnante tornade sème la panique en Sicile

Sicile : «Le simple fait de voir ces images m’effraie»

Une impressionnante tornade a déferlé près de la côte ouest de l’île, mardi. La météo ne laisse décidément aucun répit aux Siciliens.

De nombreux internautes ont commenté ces images sur les réseaux sociaux, certains racontant que des pêcheurs ont invoqué d’anciennes litanies pour faire cesser la tornade. «Le simple fait de voir ces images m’effraie», a commenté une utilisatrice. Dans la même région, pratiquement en même temps, une forte tempête de grêle s’est abattue sur les habitants. Pour l’instant, on ignore quelle est l’étendue des dégâts causés par ces deux caprices de la météo, qui ne laisse décidément aucun répit aux Siciliens. Pour la journée de mardi, la protection civile avait émis une nouvelle alerte jaune pour l’île.

Météorologue et président du centre Euro-méditerranéen sur le changement climatique, Antonio Navarra expliquait le mois dernier que la Sicile, qui a battu des records de chaleur cet été, se trouve au centre d’événements météorologiques extrêmes. «Nous essayons de comprendre si avec le changement climatique ces phénomènes vont devenir plus intenses et si leur nature changera avec l’accroissement de leur fréquence», avait-il indiqué au «Corriere della Sera».