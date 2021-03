Sumatra : Le Sinabung crache un spectaculaire nuage de cendres

Le volcan indonésien a propulsé, mardi matin, un panache de fumée à plus de 5000 mètres de haut. Les autorités n’ont pas relevé le niveau d’alerte.

Le volcan indonésien Sinabung a projeté, mardi matin, une colonne de cendres et de fumée spectaculaire à plusieurs kilomètres d’altitude, sur fond de ciel bleu. Les volcanologues ont enregistré plus de treize projections qui ont atteint quelque 5000 mètres de haut, au-dessus de l’île de Sumatra.

Réveillé depuis 2010

On dénombre 130 volcans actifs en Indonésie, archipel de plus de 17’000 îles et îlots. Le pays est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique et d’éruptions volcaniques, où convergent trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne).