Irlande du Nord : Le Sinn Fein accuse Londres de violer le droit international

Mary Lou McDonald, cheffe du Parti républicain nord-irlandais Sinn Fein, a critiqué un projet de loi du gouvernement britannique.

La cheffe du Parti républicain nord-irlandais Sinn Fein a accusé dimanche le gouvernement britannique de «violer le droit international» avec un projet de loi modifiant les dispositions post-Brexit dans la province, estimant que Boris Johnson essaye ainsi de restaurer son autorité. Le gouvernement britannique va introduire au Parlement lundi un texte de loi modifiant certains éléments du protocole nord-irlandais , négocié dans le cadre du Brexit et au cœur de vives tensions dans la province britannique. Pour l’UE, cela revient à revenir sur un traité international et justifierait des représailles commerciales.

Projet «légal», selon Londres

Le ministre britannique chargé de l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a assuré au contraire que le projet du gouvernement était «légal». «Le texte de loi que nous présenterons demain est conforme à la loi. Ce que nous allons faire est légal et c’est juste», a-t-il défendu sur la même chaîne de télévision. Le texte a pour but de «réparer» les problèmes engendrés par la mise en œuvre du protocole afin de simplifier les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et d’apaiser les unionistes pour qu’ils acceptent de former un gouvernement.