VALAIS - Le Sion Festival en mode un peu plus intimiste qu’à l’accoutumée

Le Sion Festival retrouve sa formule de 2019, tout en s’adaptant aux réalités de 2021. Ainsi, du 20 août au 5 septembre prochain, pas moins de 14 concerts ou spectacles rythmeront la fin de l’été au c œ ur du Valais central. De la musique classique (sous diverses formes), contemporaine, folklorique et pop figure à l’affiche .

L’épicentre de la manifestation sera la Ferme Asile, à l’exception d’un concert prévu dans la cathédrale de la ville. La journée « M usique en fête» invitera la population à la découverte et à la rencontre dans la vieille ville de Sion, le samedi 21 août. Mesures anti- C ovid oblige nt , la taille maximale des orchestres sera réduite cette année de 45 à 27 musiciens.

Pérennité assurée

La question des tests PCR

Du côté du PALP Festival, son directeur Sébastien Olesen précise: «Aujourd’hui, on ne sait pas si l’on va demander à être indemnisé. La question centrale, ce sont les tests PCR. Si on oblige les organisateurs à les prendre à leur charge, nous ne parviendrons pas à équilibrer nos finances. Dans le cas contraire, si les mesures prises sont basées sur le bon sens, on a l’espoir de réunir un total de 25’000 spectateurs (ndlr: contre 14’000 en 2020 et 35’000 en 2019).» Ce qui permettrait de boucler les comptes sans déficit.