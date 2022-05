A Genève, le syndicat SIT veut en finir avec le «fléau» de la sous-traitance   

Concurrence féroce

Le SIT, par la voix de Martin Malinovski, secrétaire syndical, s’inquiète du mécanisme. «Des entreprises, dans le coffrage et le ferraillage, se sont spécialisées dans ces tâches sous-traitées. Elles se livrent une concurrence féroce à la baisse en ne respectant pas la CCT, en usant de faux temps partiels, de déclarations partielles aux assurances sociales. Des salaires de misère sont versés aux travailleurs», pour la plupart des sans-papiers originaires des Balkans. Or, juge le SIT, les entreprises générales «ont une responsabilité. Quand on sous-traite à des prix tellement cassés, on sait que payer les salaires n’est pas possible.»