Valais : Le site chimique de Monthey doit assainir l’étang pollué au PFAS

La forte concentration de produits toxiques décelés il y a une semaine dans l’étang des Mangettes provient bien du site chimique, qui va mettre en place un système de pompage.

Un autre étang, celui des Chauderets, a aussi révélé récemment une pollution aux PFAS. L’entreprise a été sommée d’installer rapidement un système de pompage et de traitement des eaux pour limiter la pollution. L’infrastructure sera opérationnelle dès le mois prochain, précise «Le Nouvelliste». C’est l’industrie qui assurera le coût du dispositif. Elle compte également contrôler d’autres lieux problématiques, ajoute le quotidien. Le site de l’ancienne décharge, à proximité, reste pollué au mercure et aux dioxines, et des investigations sont en cours.