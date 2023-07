Glovelier (JU): Le site de géothermie profonde a été occupé par des manifestants

Depuis le 1er juillet, des opposants à la géothermie profonde ont installé un camping à côté du site retenu pour la géothermie profonde, à Glovelier (JU). Samedi, vers 16 h 15, les agents de sécurité occupés à la surveillance de l’endroit ont sollicité l’intervention de la police car les manifestants, pour la plupart masqués, avaient forcé les barrières et s’étaient introduits sur le site.

A l’arrivée des forces de l’ordre, plusieurs dizaines de personnes étaient à l'intérieur du périmètre cloturé et la plupart des barrières avaient été renversées. Après des discussions avec la police, les occupants ont quitté les lieux et ont rejoint leur camping. Une enquête a été ouverte et le ministère public a été avisé.