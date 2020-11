Vevey : Le site de la Providence vendu au groupe Orllati

La société Orllati prévoit de créer des logements d’utilité publique, une crèche et des appartements protégés sur le site de la Providence à Vevey (VD).

La société Orllati, active dans le gros œuvre et l’immobilier, prévoit ainsi de créer des logements d’utilité publique, une crèche et des appartements protégés. Ce projet doit encore être validé par la municipalité de Vevey, précisent jeudi dans un communiqué conjoint la Fondation des Hôpitaux de la Riviera et le groupe Orllati.