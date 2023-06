Piratage: Le site de la Ville de Fribourg a aussi été la cible de hackers

Une vague d’attaques menées par un groupe de hackers prorusses, baptisé NoName, a semé la zizanie sur de nombreux sites internet officiels suisses, la semaine dernière. Des services de l’Administration fédérale ont été visés, dont FedPol, le Département de l’intérieur, l’Office fédéral de justice et police et l’Office fédéral des douanes. Les aéroports de Genève et de Berne ont également été la proie des pirates informatiques, tout comme La Poste ou encore les communes de Montreux et de Lausanne.