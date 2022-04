Berne: Le site de Swisstransplant présente des failles de sécurité

La votation sur la loi sur la transplantation pousse de nombreuses personnes à réfléchir sur leur décision de faire don de leurs organes. Mais ceux qui souhaitent franchir le pas et s’inscrire au registre national des donneurs d’organes Swisstransplant restent sur leur faim, rapporte la «Schweiz am Wochenende». Aucun nouvel enregistrement n’est actuellement possible. En janvier, la télévision alémanique avait rendu publics des problèmes de sécurité de ce registre en ligne, notamment le fait qu’il n’y a pas de véritable vérification de l’identité du donneur potentiel. Du coup, le registre a été déconnecté. Il est réapparu dernièrement mais on ne peut que modifier ou supprimer les inscriptions existantes.