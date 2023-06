Suisse: Le site des CFF touché par une panne lundi matin

Il était impossible de se connecter au site des CFF lundi matin. Avant 9h, la page d’accueil ne répondait plus. Un peu plus tard, les CFF faisaient mention d’un «arrêt inopiné» de son site. «Nous faisons notre possible pour remédier à cette erreur dans les meilleurs délais. Vous pouvez aussi acheter vos billets sur votre smartphone via l’application gratuite Mobile CFF et aux distributeurs de billets», indique la compagnie.