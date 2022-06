Philippines : Le site d’information Rappler contraint à la fermeture

Le site philippin a reçu l’ordre de fermer mais «nous continuons à travailler, c’est comme d’habitude», a affirmé mercredi Maria Ressa, Prix Nobel de la paix et cofondatrice de ce média.

Maria Ressa est une critique virulente de Rodrigo Duterte et de sa meurtrière «guerre anti-drogue», et sa plateforme numérique fait l’objet de poursuites judiciaires et de nombreuses menaces en ligne.