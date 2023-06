Berne: Le site du Parlement victime d’une cyberattaque

Jeudi, à l’ouverture des séances des Chambres, le président du National, Martin Candinas, et la présidente du Conseil des États, Brigitte Häberli-Koller, ont indiqué que le site du Parlement était attaqué depuis mercredi, et qu’il pouvait y avoir des délais de réponse plus longs aux interventions parlementaires. Les spécialistes travaillent d’arrache-pied sur le sujet, ont-ils précisé.