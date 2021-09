Informatique : Le site internet de l’Etat de Genève inaccessible durant plusieurs heures

Les pages web du Canton ne pouvaient être atteintes dimanche, entre la fin de matinée et le milieu d’après-midi. Il ne s’agit pas d’un piratage, a assuré L’Etat.

«J’ai voulu envoyer un email dimanche matin à une personne travaillant à l’Etat de Genève, mais il m’est revenu en retour, nous a confié un lecteur. Je me suis ensuite rendu compte que tout le site internet du Canton ne fonctionnait plus depuis 10h30.» A l’heure du piratage de la commune de Rolle, du club de hockey de Bienne ou de la Compagnie générale de navigation (CGN), la nouvelle a de quoi inquiéter le quidam.

Dimanche, entre la fin de la matinée et le milieu d’après-midi, le site internet du Canton de Genève était inatteignable. La situation a été rétablie vers 15h30. Contactée, la Chancellerie s’est voulue rassurante. «Le site ge.ch n’a pas connu de tentative de piratage et n’est pas tombé en panne. Les données détenues par l’Etat ne sont en rien touchées par la situation», a assuré Emmanuel Cuénod, chef du service communication et information. Il a précisé «que le problème provient du nom de domaine, lequel est administré par un prestataire de service externe». Autre précision, le site dédié aux inscriptions à la vaccination, n’a pas été touché.